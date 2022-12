Haseloff bringt die Sterne zum Funkeln

Magdeburg - In dieser düsteren Jahreszeit möchte man die Sonne am liebsten am Schlafittchen packen und wachrütteln. Die lang anhaltende Dunkelheit und Kälte lassen die Sehnsucht nach Licht wachsen. Im Advent zünden wir Kerzen an. Erst eine, später dann vier. Und jede Kerze macht die die Welt ein bisschen heller, behaglicher, irgendwie friedvoller.

Für Reiner Haseloff wird der 3. Advent ein besonderer Tag. Leuchtend. Glitzernd. Der Ministerpräsident bringt in der vorweihnachtlichen Zeit die Sterne zum Funkeln. Und das viel einfacher als manch einer vielleicht denkt. Der promovierte Physiker Haseloff übernimmt in seiner Heimatstadt eine neue Rolle – die eines menschlichen Mini-Energiekraftwerks.

Im Lutherhof seiner Heimatstadt tritt er kräftig in die Pedale eines Fahrrads. So erzeugt der Regierungschef, ohnehin ein Energiebündel, selbst Strom und setzt eine Laserprojektion in Gang. Diese verwandelt die Sommerlinde in einen Feenbaum mit unzähligen funkelnden und glitzernden Sternen. Besucher dürfen mitradeln und so lichtvolle Freude im Advent verbreiten.

Eine zauberhafte Botschaft in dunkler Zeit.