Heute ist der 10. Oktober, ein Multi-Feiertag. Welttag des Hundes zum Beispiel. Darauf hat Sie Ihr heimischer Vierbeiner mit Sicherheit längst schwanzwedelnd aufmerksam gemacht. Und da Sie selbstverständlich vorbereitet waren, gab es ungefragt eine Extraportion Leckerli.

Zumindest in den USA wird heute gleichzeitig der Stell-Dich-Deinen-Ängsten-Tag begangen. Dazu gehört auch die Angst vor Hunden. An alle, die es angeht: Hier lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, siehe weiter oben das Thema Leckerli. Wenn sich selbige in Ihrer Handtasche befinden, ist das gleich noch ein Grund zum Feiern. Ebenfalls, zumindest in den USA, ist heute nämlich auch noch Tag der – Handtasche.

Ob mit oder ohne Handtasche können Sie, falls gerade zur Hand, auch noch spontan einen Schlagzeuger knuddeln. Weil, es ist, jawoll, weltweiter Umarme-einen-Schlagzeuger-Tag. Vorher besser noch einen Marken-Pfefferminz für frischen Atem einwerfen. Sie ahnen es: Tag der TicTacs.

Ach, morgen erwartet Sie übrigens was mit Würstchen und Teddys. Schon neugierig? Ich auch.