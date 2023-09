Alles dreht sich um die Liebe. Auch am Riesenrad des Münchener Oktoberfestes.

Zwei Geschichten, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Aber vielleicht entdecken wir im Laufe der Lektüre ja doch noch Gemeinsamkeiten...

München, Oktoberfest. Schwer verliebter Wies’n-Gast klettert außen auf das Riesenrad, um von oben laut den Namen seiner Angebeteten zu rufen. Wieviel Maß da im Spiel sind, ist nicht überliefert. Nur, dass die Polizei den Mann abpflückte und mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch versah.

Orlando, Florida, Disney World. Plötzlich stehen alle Fahrgeschäfte im Freizeitpark still: Am „Magic Kingdom“ sitzt jemand oben auf einem Baum. Eine Schwarzbären-Dame. Ob sie Hunger auf einen leckeren Rummelplatzbesucher hatte, ist nicht überliefert. Nur, dass ein Spezialkommando der örtlichen Naturschützer das Tier abpflückte (nach vorheriger Betäubung) – und mit einem unspektakuläreren Aufenthaltsort versah: Ein Wald in der Umgebung.

Ob die Hauptakteure aus beiden Geschichten jemals aufeinandertreffen? Wenn ja, ist wieder ein Vergnügungspark im Spiel? Ist es überhaupt ein Vernügen – und wenn ja, für wen? Fragen über Fragen.