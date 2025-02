Sorry, Joghurt wollten wir nicht, stand mit blauem Tintenstift auf den Zettel geschrieben. Daneben eine kleine Pyramide aus sieben Joghurtbechern verschiedener (Frucht-)Geschmacksrichtungen. Joghurt und Zettel haben unbekannte Diebe dagelassen. In einer Garage im westfälischen Hamm. Sonst haben sie alles mitgenommen, was in der großen Einkaufstüte dort abgestellt war. Gesamtschaden etwa 50 Euro. Jetzt sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern, die, aus welchen Gründen auch immer, Joghurt verabscheuen.

Blöd für die Ganoven: Damit ihnen niemand auf die Schliche kommt, dürfen sie auf keinen Fall ihre Joghurt-Abneigung erkennen lassen. Vielmehr müssen sie künftig ausdrücklich vortäuschen, ganz besonders auf das säuerliche Milchprodukt abzufahren. So etwas kann das ganze Leben verändern. Nicht zwingend zum Positiven. Um es mit Tintenstift auf einen Zettel zu formulieren: Sorry, Joghurt müsst Ihr jetzt. Und wenn es Euch zum Hals raushängt.

Könnte sein, dass die Lebensmittel-Ganoven so ihre Lektion lernen und nur noch Einkaufstüten mitnehmen, deren Inhalt sie selbst bezahlt haben.