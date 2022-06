Ist McDonald's wirklich ein Menschenrecht?

270-Kilo-Mann kettet sich in Moskau aus Protest gegen den Rückzug der Fastfood-Kette an

Seit gestern hat McDonald’s in Russland geschlossen. Aus Protest dagegen hat sich Luka Safronov-Zatravkin am vorletzten Öffnungstag angekettet: Er sieht sich seiner Nahrungsgrundlage beraubt.

Bricht eine Hungersnot aus? Ist es das Ende der Zivilisation? Beide Fragen würde Luka Safronov-Zatravkin sofort mit einem klaren „Ja!“ beantworten. Um die Apokalypse in letzter Minute abzuwenden, hat er sich mit dem Mut der Verzweiflung angekettet – an die Eingangstür einer McDonald’s-Filiale in Moskau.