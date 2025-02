Je oller, je doller. Das gilt (obwohl eis im zweiten Satz-Teil korrekterweise „desto“ heißen müsste, auch und offenbar insbesondere für Menschen aus Sachsen-Anhalt. Und ist absolut positiv gemeint. Im Sinne von weniger trübsinnig oder langweilig.

Beispiel gefällig? Am Berliner Flughafen schnappte sich der Zoll eine Rentnerin (65) aus dem schönsten Bundesland der Welt. Auf der Rückreise von Thailand wurde die Lady am BER vom Zoll rausgefischt. Sie hatte verbotene Knallkörper dabei. Eine Feuerwerksbatterie mit 36 Schuss aber ohne vorgeschriebene EU-Konformitätserklärung und auch noch made in China. Nun wird gegen die Böller-Seniorin ermittelt. Wegen des Verdachts der Einfuhr von laut Sprengstoffgesetz verbotenen Gegenständen – so heißt es im Paragraphen-Deutsch. Viel schlimmer: Das Mitbringsel, das als knallige Überraschung für den Enkel, so hatte es Oma behauptet, gedacht war, wurde beschlagnahmt.

Jetzt steht sie daheim mit leeren Händen da. Wo sie sich doch so gefreut hatte, es an der Geschenke-Front mal so richtig krachen zu lassen. Oder, wie man in Sachsen-Anhalt sagen würde: Je öller je Böller.