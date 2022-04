Kaiserschmarrn-Kommunismus siegt

Wir lieben die Österreicher für ihr exzellentes Essen (Stichwort Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn) – und eigentlich noch mehr für ihren Sinn für das Absurde. Wobei man da (Stichwort Schmäh) nie so ganz genau weiß, ob die das wirklich ernst meinen, sich über andere oder gar sich selbst lustig machen. Oder alles auf einmal. Leidlich austro-affine Leser erinnern sich an revolutionäre und gleichzeitig völlig abgedrehte TV-Serien (Piefke-Saga, Kottan ermittelt), inszenierte Skandale im Showgeschäft (Stichwort Falco) oder in der Politik (Stichwort Ibiza-Affäre). Hier stolperte ein Vizekanzler (bissl korrupt) über eine rassige russische Oligarchen-Nichte und löste so eine durchaus ernsthafte Regierungskrise aus.