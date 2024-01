Die ist noch gut, die geht doch noch. Rochelle Marr aus Kanada meinte damit ihre Hochzeitstorte. Okay, die Hochzeit ist inzwischen 55 Jahre her. Der dazugehörige Gatte kam inzwischen auf biologisch-natürlichem Wege abhanden. Nicht jedoch die Torte. Die liegt seit 1968 in der Tiefkühltruhe. Ganz unten.

Die süße Geschichte: Weil auf der Hochzeit alle satt waren, parkte das frischgebackene Brautpaar parkte die Torte in der Gefriertruhe – für später. In den eisigen Tiefen des Frost-Geräts geriet das Backwerk in Vergessenheit. Erst jetzt wurde der historische Jubelkuchen wiederentdeckt und zum Zwecke des Verzehrs aufgetaut.

Ein Lebensmittelexperte (kosten wollte er nicht) bescheinigte der Torte Unbedenklichkeit: Viel Fett, viel Alkohol, dazu hätten bei den niedrigen Temperaturen Bakterien keine Chance. Sollte er unrecht haben, bekommt der Hochzeitsspruch von damals eine neue Bedeutung: Bis dass der Tod uns scheidet.