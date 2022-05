Kecker Job-Trick mit Feiertagen

Beispiel Reformationstag: Berliner, die in Sachsen-Anhalt mobil arbeiten, haben Feiertag, werden fürs Nichtstun bezahlt. Vielleicht.

Wenn zwei bürokratische Spezial-Phänomene aufeinandertreffen, verspricht das Abenteuer der Extraklasse. Gewitzte Arbeitnehmer nennen das „Feiertage surfen“. Es geht erstens um die nicht bundeseinheitlichen Feiertage wie Allerheiligen, Reformationstag, oder Heilige Drei Könige. Es geht zweitens um die pandemisch bedingte Regelung für das mobile Arbeiten. Jetzt also wollen Beschäftigte herausgefunden haben, dass es möglich ist, seinen mobilen Arbeitsplatz zeit- und zielgerichtet jeweils in die Bundesländer mit Feiertag zu verlegen. Wer es geschickt anstellt, könne so pro Jahr bis zu fünf Tage Extra-Frei generieren.