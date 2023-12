Dieses Verbot am Strand schlägt – Wellen. Im kroatischen Badeort Pula, so beschloss kürzlich der dortige Stadtrat, darf man künftig zwei Dinge bei Strafe nicht. Nackig sein (hier reicht schon obenrum) und Alkohol trinken.

Wer also hüllenlos (auch nur obenrum) in die Adria hüpft, riskiert ein saftiges Bußgeld bis zu 1300 Euro. Gleiches gilt für Schnaps am Strand. Jedoch, jetzt wirds komplex, nicht für Schnaps am Strand, sofern man diesen an einer Strandbar mit Ausschank zu sich nimmt. Wenn man wiederum nackt dort an der Bar sitzt, könnte es teuer werden. Egal ob mit oder ohne Schnaps.

Wieviel man blechen muss für Schnaps am Strand außerhalb der Strandbar bei gleichzeitig fehlender Oberbekleidung (auch untenrum) ist nicht extra aufgeführt.

Vielleicht sollte man an dieser Stelle mal ernsthaft über ein saftiges Bußgeld für idiotische, verwirrende Vorschriften nachdenken. Nicht nur obenrum.