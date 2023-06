Weiß Ihr Kind, wie man ein Bett bezieht? Seit Tagen kursiert in den Sozialen Medien und auch in verschiedenen Zeitungen die Geschichte einer 7. Klasse: Im Vorfeld der Klassenfahrt verschickte der Lehrer einen Brief an die Eltern: Wortlaut: „Ich, (Name) , bestätige, dass mein Sohn/meine Tochter (Name) am (Datum) ein Bett mit Laken und Bettbezügen zu beziehen geübt hat und dies erfolgreich geschafft hat“. Den sollen die Eltern unterschreiben, beim Lehrer abgeben. Und nur dann darf Kind auch mit. Die Aktion sorgte für eine regelrechte Walze der Empörung auf Twitter. Und wirft gleichzeitig Fragen auf.

Können Schulkinder tatsächlich mehrheitlich keine Betten beziehen – wie dieses Absicherungsschreiben nahelegt? Ist die Geschichte vielleicht nur eine Fälschung? Es lässt sich nämlich nicht herausfinden, wo besagte Schule sein soll. Apropos Fälschung: Mamas und Papas Unterschrift (zum Beispiel unter einer schlechten Note) fälschen, das konnten bereits wir. Oder unsere Eltern und Großeltern, als sie zur Schule gingen. Und das ist schon ein paar Jahre her.