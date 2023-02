Teufelszeug Social Media. Es gibt einfach so gut wie keine Geheimnisse mehr. Jede kleine Ungeschicklichkeit kommt groß raus. Wie die folgende im französischen Parlament. Hier tobt aktuell die Debatte um die Anhebung des Renteneintrittsalters. Die ganze Nation ist deswegen in Aufruhr, was man auch an den vielen Demonstrationen und Streiks in diesem Zusammenhang sieht.