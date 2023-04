Klimakleber kleben an klimafreundlichem Bus

Man sollte niemals müde werden, zu betonen, dass das persönliche Engagement für unser aller Klima grundsätzlich höchst ehrenwert ist. Das mit dem Ankleben ist schon differenzierter zu betrachten. Insbesondere, wenn sich, wie jetzt in Berlin geschehen, so genannte Aktivisten an einem Bus festleimen.