Klogang am teuersten in Halle

Keine Ahnung, wie viele Städte-Rankings es allein in Deutschland gibt. Das jüngste beschäftigt sich aus Anlass des Welttoilettentages am Sonntag mit der Frage: Was kostet eigentlich ein Klospül-Vorgang in Großstadt X oder Y?

Mit Abstand teuerstes Pflaster diesbezüglich ist Halle an der Saale. Hier plätschern pro Jahr im Schnitt 35,42 Euro die Keramik runter. Bundes-Spitze. Sch...-Stadt lästern da die ersten Magdeburger, natürlich mehr im Scherz und aus traditionell liebevoller Abneigung. Ziemlich zu Unrecht. An der Elbe kostet der Druck auf die Spültaste mit 31,92 Euro im Jahr beinahe genau so viel – Platz 5 im Bundes-Vergleich.

Richtig günstig ist es hingegen in, ja, Duisburg. Zumindest aus Klo-Gründen (Jahresspülkosten 26,61 Euro) ist die Perle im Pott für Magdeburger und Hallenser eine Reise wert. Ansonsten will da jedoch kaum jemand freiwillig hin. Dann doch lieber nach Halle. Oder Magdeburg.