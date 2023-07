Tierischer Trick am Flughafen Berlin-Brandenburg macht das Chaos erträglicher

Maschine verspätet, Abflug-Änderung von Gate 1 auf Gate 99, ewige Wartezeiten beim Check-In, Chaos am Gepäckband. Was fällt uns sonst noch zum Pannen-Flughafen BER ein? Aktuell ist Hauptreisezeit. Was die beschriebenen Probleme im ungünstigen Fall noch verschärft.

BER hat für all das offenbar keine probate Lösung, überrascht aber aus einer völlig unerwarteten Ecke. Wenn ich das Chaos schon nicht bewältigen kann, helfe ich den Passagieren, es besser zu ertragen.

Dafür gibt es seit Kurzem (wie schon seit Längerem an US-Flughäfen) speziell ausgebildete Antistress-Hunde. Die knuddeligen Vierbeiner laufen im Flughafen-Weste-Partnerlook mit Herrchen/Frauchen durch die Abflughalle und sind zum Streicheln da. Das trägt nachweisbar zum Abbau von Stresshormonen bei. Und macht aus einem (oft) zu Recht tobenden Fluggast-Berserker ein sanftes Passagier-Lamm, das sich selbst über eine Verlegung des Zielflughafens – Cochstedt statt Casablanca – nicht mehr echauffieren würde.

Tierischer cooler Trick vom BER. Warum eigentlich nicht gleich so?