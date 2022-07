Layla! Der größte Hit aller Zeiten

Wie geschicktes Marketing ein banales Mitgröl-Lied in den Charts ganz nach vorn bringt

Es gibt Themen, zu denen ist alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. In diesem Sinne widmen wir uns an dieser Stelle dem umstrittenen Ballermann-Hit von der Puffmama, die Layla heißt, Nummer eins in den deutschen Charts. Vom weltbekannten Produzenten-Duo DJ Robin & Schürze.