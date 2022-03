Legosteine für 35000 Euro geklaut

Dreiste Einbrecher fräsen sich nachts in Spielzeug-Markt

Ob hier ein etwas ungewöhnlicher Weihnachtsmann seinen Geschenkesack auf so eher weniger legale Weise aufgefüllt hat? In einem Spielzeug-Geschäft im westfälischen Lippstadt fehlten morgens plötzlich 100 wertvolle Lego-Sets im Gesamtwert von 35000 Euro. Die leeren Kartons lagen auf dem Boden verstreut. Weihnachtsmann wollte seine Beute offenbar platzsparend abtransportieren – so groß ist sein Sack wohl doch nicht.