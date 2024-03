Singen in der U-Bahn.

Ganz tief unten – da sollen schon große Karrieren begonnen haben. Die französische Chanson-Sängerin Zaz etwa trat einst zwischen hektischen Menschen und einfahrenden U-Bahnen auf, bevor sie die Konzertsäle dieser Welt eroberte. Doch um erst mal ganz tief runterzukommen, ist mehr nötig als Mut, eine Gitarre und ein wenig Stimme: Man muss richtig gut sein.

Weil die Sangesqualität in den vergangenen Jahren zumindest in den Londoner U-Bahnhöfen wohl etwas nachgelassen hat, baten die Verkehrsbetriebe in Britanniens Metropole nun zum Casting – zum ersten Mal seit sieben Jahren.

Aus sage und schreibe 450 Bewerbungen konnten die kulturbeflissenen Manager von „Transport for London“ nun auswählen, gut jede und jeder Zweite durfte vorsingen und -spielen: für einen Arbeitsplatz ohne Sonne, mit Lärm und garantiert gestresstem Publikum. Doch nur die Besten bekamen die Lizenz – für wahrhaft unterirdische Auftritte.