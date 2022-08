Das alte preußische Fort „Gerhard“ im polnischen Swinemünde ist heute Militärmuseum und eine beliebte Touristenattraktion.

Erst kürzlich wurde die historische Festung mit Überwachungskameras ausgestattet. Da wurde offensichtlich, dass „Gerhard“ schon lange als beliebter Sex-Treffpunkt gilt. Paare vergnügen sich zwischen Papp-Soldaten und Weltkriegsmunition. „Wir können verstehen, dass unsere einzigartigen Ausstellungsstücke höchste Erregung verursachen“, sagt Direktor Piotr Piwowarczyk. Auf Facebook bittet er „unsere liebestollen Gäste um Verständnis. Die meisten Stücke in unserem Museum viele Jahre alt und an an ganz andere moralische Normen gewöhnt“

Da in Polen Sex an öffentlichen Plätzen verboten ist, suchen sich Liebespaare traditionell verschwiegene Ecken. Win-win-Vorschlag: Alles bleibt, wie es ist, das Fort übernimmt den Hippie-Slogan „Make love not War“ („Macht Liebe, keinen Krieg“) in sein Ausstellungskonzept. Das verleiht dem heimlichen Treiben eine museumspädagogische Note, mit der alle leben könnten.