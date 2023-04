2500 Euro sind eine Menge Geld. Eigentlich. Man kann die 2500 Euro aber auch als „kleine“ Investition sehen, um den vielfachen Reibach zu machen. So geschehen bei einer Versteigerung in Köln, als ein Mann ein „herrenloses“ Stück Straße in der rheinland-pfälzischen Stadt Zweibrücken ersteigerte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.