Immer mal wieder ist an dieser Stelle die Rede von der Schweiz. Ein putziges Land, das sich zuerst seiner Neutralität rühmt. Vielleicht ist es auch nur die ausgeglichene Mischung aus Engstirnigkeit und Weltoffenheit.

Beispiel 1: In der Schweiz gilt nach wie vor die Wehrpflicht. Aber nur für Männer. Beispiel 2: In der Schweiz kann man auch sehr unbürokratisch sein Geschlecht ändern lassen. Also im Melderegister und im Pass. Amtsbesuch in der Mittagspause, 75 Franken Verwaltungsgebühr – zack wird Mann zu Frau. Ausgebuffter Eidgenosse bemühte kürzlich erfolgreich Beispiel 2 – um Beispiel 1 zu umgehen. Also eher kurzzeitig erfolgreich.

Die Behörden kamen irgendwann drauf, dass sie ausgetrickst wurden. Jetzt bekommt der Schweizer Militärdienst-Drückeberger eine saftige Geldstrafe. Obwohl er ja eine Frau ist und deshalb eigentlich gar nicht wehrpflichtig. Vermutlich auch nur eines von vielen ungelösten Schweizer Rätseln à la: Wie kommen die Löcher in den Käse? Wieso sind die Taschenmesser immer scharf? Warum gibt es so viele Schwarzgeldkonten? Weshalb hört das mit diesen Klischees nie auf?