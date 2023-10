Routine-Kontrolle auf einem Autobahn-Rastplatz in Weil am Rhein. Personalausweis und Fahrzeugpapiere bitte. Irgendwann landen die Beamten der Bundespolizei tatsächlich einen Treffer. Gegen den Autofahrer (38) liegt ein Haftbefehl vor, weil er eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht bezahlt hat.

Letzte Chance: Entweder blechen oder ab hinter Gitter. Der Mann machte seinen Kofferraum auf und begann zu zählen. Ein paar Scheine, der Rest in Münzen.

Knapp acht Kilo schwer war der Haufen, den er den Beamten rüberschob. Der Delinquent durfte schließlich weiterfahren. Die Polizisten hatten schwer zu schleppen.

Erinnert an den Fall aus dem Jahr 2008. Ein Mann aus Münster musste damals beim Amtsgericht ein Bußgeld in Höhe von 292,92 Euro bezahlen. Das Geld lieferte er ordnungsgemäß ab. In Form von 29292 Ein-Cent-Stücken, die er mittels Trichter in den Nachtbriefkasten schüttete. Ein Wunder, dass der Nachtbriefkasten die 63 Kilo aushielt. Die Justizmitarbeiter hatten dann den Stress. Sie mussten die Münzen zur Bank schleppen. Der Delinquent frohlockte. Vermutlich.