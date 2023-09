Montags lieber nicht: An jenem Tag im Restaurant bestellte Meeresfrüchte haben bei Köchen nicht den besten Ruf.

Ihnen beim Restaurantbesuch doch nicht so gut schmeckt wie es Speisekarte und Kellner versprochen haben, wenn Ihnen danach sogar unbehaglich im Magen zumute ist, dann könnte das einen Grund haben: Sie kennen die Geheimtipps von Chefköchen noch nicht.

Einer lautet: Nie durchgebratenes Fleisch bestellen! Warum, das hat jetzt James Briscione, seines Zeichens Director of Culinary Research in New York, verraten. Erstens würden vielen Köche für „Well-Done“-Steaks eher dünneres oder auch härteres Fleisch verwenden. Und zweitens müssten sie sich bei komplett garen Stücken weniger Mühe geben ...

Geradezu gesundheitserhaltend könnte indes ein Tipp der Brookliner Sterneköchin Silvia Barban sein: Sie rät dringend davon ab, bei Restaurantbesuchen zu Wochenbeginn Gerichte mit Fisch oder Meeresfrüchten zu bestellen. Denn: Viele Köche erhielten diese Lebensmittel jeweils schon donnerstags für den erhofften Ansturm am Wochenende. Montags oder dienstags seien die Meeresfrüchte dann oft nicht mehr frisch. In diesem Sinne: Kommen Sie gut und ohne verdorbenen Magen in die neue Woche!