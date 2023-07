Gesundheit

Zwei Masernfälle an Grund- und Berufsschule in Halle

Kurz vor dem Ende des Schuljahres herrscht Trubel an einer Grundschule in Halle: Der Unterricht fällt wegen eines Masernfalles aus. Auch an einer Berufsschule in der Stadt soll die Krankheit zugeschlagen haben.