Milch-Krieg in Tirol

Wie ein Tourismus-Werbespot Landwirte und Hoteliers in Aufruhr versetzt

Szene aus dem gestoppten Tourismus-Spot: Moderne Tiroler trauen sich auch mal an Hafermilch.

Minuten, nachdem der neue Tourismus-Spot der Tirol-Werbug offiziell vorgestellt wurde, schäumte die Bauern-Lobby in dem österreichischen Bundesland. Was die Landwirte auf die Zinne bringt: Im Spot kommt das böse H-Wort vor. Auch noch im Zusammenhang einer uralten Tiroler Tradition.

In der Faschingszeit ziehen mit Gruselmasken verkleidete Burschen, die so genannten Perchten, durch die Täler. Abends trafen sich die Jungs dann, zumindest bisher, auf ein Bier. Im aktuellen Spot bestellt sich ein Gruselmasken-Bursch nach Dienst auf der Almhütte eine Latte macchiato – mit Hafermilch bitte. Witzig gemeinte Anspielung auf den Zeitgeist. Darauf folgt der Slogan „Bei uns ist jeder willkommen“. Offensichtlich aber nicht, wer lieber das böse Getränk mit H in seinen Kaffee tut. Tirol ist schließlich das Land der glücklichen Kühe, die mit frischer Alpenmilch Urlauber glücklich machen. Nicht glücklich sind hingegen Bauern und Tourismuswerber.

Die Online-Kampagne wurde jedenfalls erstmal auf Eis gelegt. Vielleicht einigt man sich bei einem Großen Braunen? Kommt vor allem auf die Milch an.