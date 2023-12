Stellen Sie sich Folgendes vor: Der Kfz-Mechaniker Ihres Vertrauens baut nur drei statt vier Winterräder an. Die Kita-Chefin und ihre Truppe machen um 14 Uhr Feierabend – bis dahin müssen alle Kinder abgeholt werden. Der örtliche Supermarkt öffnet freitags und samstags gar nicht mehr. Obwohl alle Ihre Aufgaben bestenfalls zu zwei Dritteln erfüllen, bekommen sie eine saftige Geldprämie. Okay, das hier war frei erfunden. Was jetzt kommt, ist bittere Realität.

Die Chefs der Deutschen Bahn bekommen Bonuszahlungen von insgesamt fünf Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2022, das bis dahin unpünklichste in der Geschichte des Unternehmens. Nur 65,5 Prozent der Züge waren pünktlich – oder andersherum: Jede dritte Verbindung war es nicht.

Okay, die Bahn hätte natürlich auch noch unzuverlässiger sein können. So gesehen geht das wohl in Ordnung mit den Millionen-Boni. Hauptsache sie werden pünktlich ausgezahlt.