Aufgespießt Minister macht sexy Vorschlag und sorgt für weltweites Gelächter

Warum hat der neuseeländische Corona-Minister Hipkins bloß seinen Landsleuten in den Städten geraten, „die Beine breit zu machen (to spread your legs)“? Auf jeden Fall hat die Twitter-Gemeinde weltweit seine Anregung aufgegriffen und weiter gesponnen. Ein User klagt, er könne das Wort „Superspreader“ nicht mehr harmlos finden...