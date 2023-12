So, 2023 wäre (fast) geschafft. Nur wenige Stunden noch, und das neue Jahr hält Einzug mit Feuerwerk und reichlich guten Wünschen. Also „the same procedure as every year“, wie’s im Silvester-Kultsketch „Dinner for one“ Jahr für Jahr heißt.

Wir Deutschen sind eben festgelegt mit unseren Bräuchen – und das ist in diesem Fall auch gut so. Denn wer von uns hätte Lust, sich wie in Bulgarien zu Silvester schlagen zu lassen? Mit Ruten aus Kornelkirsche gibt’s was auf den Rücken – und zwar nicht sanft, sondern mit Schmackes. Wir ahnen es: So etwas soll Glück bringen...

In Dänemark hingegen geht’s weniger brutal, aber ebenso skurril zu: Da stellen sich bei Silvesterfeiern die Teilnehmer Punkt Mitternacht auf einen Stuhl – und springen herunter. Es soll Fälle gegeben haben, bei denen der Wunsch nach einem glücklichen neuen Jahr mit gebrochenem Knöchel im Krankenhaus endete. In diesem Sinne: Kommen Sie heil rüber ins neue Jahr!