Gestern war Montag. Ideal für eine spontane Unternehmung. Zum Beispiel spontan auf ein Bierchen in die Lieblingskneipe. Mist, leider zu. Okay, dann spontan in die zweitliebste Kneipe. Sie ahnen es – zu. Dann eben spontan in eine andere, irgendwie brauchbare Kneipe, in die man früher immer ging, wenn Option eins und zwei nicht funktionierten. Von wegen. Auch hier geschlossen.

Nun gut, Kontrastprogramm, vielleicht mal wieder Theater? Pustekuchen. Hier gibt es montags nur äußerst selten eine Vorstellung. Und auf keinen Fall an diesem Montag. Museum? Pah! Auch zu. Was ist denn nur mit diesem verdammten Montag, an dem alles dicht ist, was irgendwie ablenkt und Spaß macht? Vergangenen Winter hatten montags sogar Einkaufszentren geschlossen, um Energie zu sparen.

Einziger Trost: Erst in sechs Tagen ist wieder Montag. Bis dahin ist leider schon jeder Abend verplant.