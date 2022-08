Moskauer Eis heißt jetzt Kiewer Eis...

Moskauer Art durchgestrichen, Kiewer Art dazugeschrieben. So sieht Ukraine-Krieg in der Tiefkühltruhe aus.

Ist das wirklich euer Ernst? Da ändert eine große Supermarkt-Kette tatsächlich das Tiefkühltruhen-Eis „Moskauer Art“ in Tiefkühltruhen-Eis „Kiewer Art“. Vermutlich ist das sogar gut gemeint. Aber als echte Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Aggressor Putin hätte das Produkt in ukrainischer Schreibweise „Kiyiver Art“ heißen müssen. Deshalb darf man hier eher einen PR-Gag vermuten. So wie mit den Schokoriegeln – Raider heißt jetzt Twix.