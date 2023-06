Zwei beliebte – bislang fein säuberlich getrennte – Sommerthemen gehen in die nächste Runde. Gemeinsam! Da ist zum Einen der Handtuch-Krieg auf Mallorca. Briten gegen Deutsche, Briten gegen Briten: Wer belegt zuerst die Liegen am Pool. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Urlauber morgens um fünf den Wecker gestellt, um ihre Handtücher auf den Liegen möglichst nah am Hotelschwimmbecken zu deponieren. Die Hotels steuern seit Kurzem mit einer drastischen Maßnahme dagegen – sie öffnen den Poolbereich erst nach dem Frühstück. Jetzt kommt Thema zwei ins Spiel: Das beinahe zärtlich-pedantische Verhältnis der Briten zum Schlangestehen. Wir kennen das aus der Vergangenheit bei begehrten Eintrittskarten für Konzerte oder Galerien.

Nun die Mallorca-Pool-Variante: Man stellt weiterhin den Wecker auf fünf Uhr früh. Geht dann zum verschlossenen Pool-Bereich, legt sein Handtuch säuberlich ans Ende der Schlange aus anderen Handtüchern. Wenn dann gegen neun Uhr aufgesperrt wird, werden die Liegen in Reihenfolge der abgelegten Handtücher belegt. Die spinnen, die Briten.