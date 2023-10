Wie die Polizei junge Menschen begeistern will.

Was treibt junge Menschen an, sich für eine Dienstlaufbahn bei der Bundespolizei zu entscheiden? Wenig attraktiver Schichtdienst, Einsätze gegen gewalttätige Fußball-Hooligans und sonstige Randalierer – das ist schon eher was für Spezial-Interessenten.

Den wahren Grund, zur Bundespolizei zu gehen, verrät ausgerechnet die Karriere-Abteilung der Bundespolizei selbst. Fängt mit K an, hört mit -affee auf. Tatsächlich lädt die Rekrutierungs-Truppe im Rahmen der Veranstaltung „Coffee with a cop“ („Kaffee mit einem Polizisten“) unentschlossene junge Menschen zum unverfänglichen Gespräch ein. Mit dem Ziel, dass diese Menschen aus diesem Gespräch mit dem festen Ziel, cooler Cop zu werden, herausgehen. Früher, bei den Seeleuten, wurden solche, ähm, Personalgespräche mittels hochprozentigem Rum geführt.

Aber offensichtlich reicht Kaffee ja auch. Zumindest bei der Polizei.