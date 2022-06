Neues Leben für alte Sowjet-Witze

So vieles fühlt sich in diesen Tagen nach finstersten Sowjet-Zeiten an. Putins diktatorische Machtansprüche, Verbote und Repressalien, Unterdrückung freier Meinungen und Medien. Staatliche Gewalt, die Angst und Verunsicherung bei den Menschen hervorruft. Aber auch Haltung, versteckten Trotz – und bitterbösen Humor. Schon die ganze Woche wird zum Beispiel folgender alter Witz aus UdSSR-Zeiten in den Sozialen Medien rauf- und runterventiliert: Ein Mann kauft in Moskau am Kiosk eine Zeitung, schaut auf die erste Seite und wirft die Zeitung in den Müll. So geht es einige Tage, bis der Verkäufer fragt: „Warum tun Sie das?“ - „Ich warte auf eine Todesanzeige.“ - „Aber die stehen doch nicht auf Seite 1.“ - „Die, auf die ich warte, schon.“