Eine alte angelsächsische Journalistenregel lautet No name jokes – keine Witze mit/über Namen. Diese Regel soll an dieser Stelle nur einmal und nur ganz kurz durchbrochen werden. Anlass ist der Vorstoß der Bundes-Grünen im Zusammenhang mit der geplanten Reform des Namensrechts. Statt Bindestrich-Nachnamen (Müller-Lüdenscheid) bringen die Grünen eine Verschmelzung der Nachnamen (zum Beispiel bei Ehepaaren) ins Spiel: Müllenscheid. Echt jetzt?

