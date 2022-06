Niemand reist so viel wie Angie

Im Vergleich mit ihren Vorgängern im Kanzleramt steht Merkel einsam an der Spitze

Eines hat Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft auf jeden Fall gewuppt: die unangefochtene Meisterschaft im Kampf um den Titel der Reisekanzlerin, genauer, der Auslandsreisekanzlerin. Hat das renommierte Nachrichtenportal traum-ferienwohnungen.de ausgerechnet. Folgende Zahlen stehen demzufolge zu Buche: Merkel war in ihren 16 Jahren Amtszeit 487 Mal international unterwegs, grob überschlagen 30 Mal pro Jahr. Zum Vergleich: Vorgänger Gerhard Schröder zog es dienstlich 94 Mal ins Ausland. Ergibt bei sieben Kanzlerjahren eine Quote von 13. Helmut Kohl (CDU) war davor 16 Jahre am Kanzler-Ruder und insgesamt müde 76 Mal im Ausland – Jahresschnitt von knapp fünf. Gerade mal ein Sechstel der Angie-Aktivität.