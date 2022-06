Nur weg aus Halle

Hauptbahnhof Halle, 9.21 Uhr. Schweizer steigt samt grüner Mülltonne in Zug nach München. Was nicht verboten ist – schließlich ist die Form des Reisegepäcks nicht vorgeschrieben. Verboten ist hingegen, keinen Fahrschein zu haben. Disput mit dem Schaffner, Mülltonnen-Mann spuckt und schlägt um sich. Abstecher auf die Bundespolizeiwache, Anzeige. Hauptbahnhof Halle, 12.18 Uhr. Schweizer steigt samt grüner Mülltonne in Zug nach Erfurt. Wieder kein Fahrschein, wieder Spuck-Attacke plus Tritt in den Rücken des Zugbegleiters. Ausflug zur Polizeiwache – pöbeln, spucken, treten. Wieder Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung.