In Aachen, wo Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag den Orden überreicht bekommen und Iris Berben die Laudatio gehalten hat, ist der Kampf entschieden. Niemand wird grobe Scherze mit Annalena treiben und gut ge- und verkleidete Menschen feiern sich in maßvoller Fröhlichkeit. Langweilig. Dabei ist die Frage, wie man Fastnacht begeht, seit über 100 Jahren bis heute umstritten. Sowie in Köln, als die von den Preußen gekaperte Elite im 19. Jahrhundert aus der Fastnacht den venezianischen Karneval machen wollte. Saufender Pöbel und freche Sprüche wider die Obrigkeit sollten verschwinden. Schließlich gab es sogar zwei Umzüge in der Stadt. Einer schön und langweilig und einer mit Biss.