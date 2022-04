Oberbürgermeisterin schlägt Söder Maßkrug aus der Hand

Vor dieser Frau sollte man(n) sich in Acht nehmen: Denn Eva Weber kann zuschlagen – und wie! Das hat am Ostersonntag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erfahren: Ausgerechnet er, der für sich sonst immer die Lizenz zum verbalen Draufhauen in Anspruch nimmt, hat von der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber eins mit dem Holzhammer „übergebraten“ bekommen. Weil er’s halt nicht abwarten konnte ...