Mit den kabellosen Ohrhörern von Apple kann man selbstverständlich überall Musik hören oder seinen Lieblingspodcast. Die sogenannten Airpods können aber noch mehr. Zum Beispiel Ganoven aufspüren. Wie kürzlich in Dortmund. Einbrecher hatten die Geräte in einem Einfamilienhaus eingesackt. Über die Ortungsfunktion („Wo ist?“) konnte der Besitzer via Handy genau den aktuellen Ort seiner entführten Ohrhörer lokalisieren. Polizei, Zugriff.

