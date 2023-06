Weil der Gefrierschrank so nervig piepte, zog die Putzfrau einfach den Stecker. Die Wissenschaft verlor so 20 Jahre.

Ordnung und Sauberkeit auf der einen, Kunst und Wissenschaft auf der gegenüberliegenden Seite. Erinnern wir uns an die legendäre, mit Mullbinden, Fett und Pflaster gespickte Installation „Badewanne “ des legendären Künstlers Josef Beuys (1921-1986). Zwei reinliche Damen schrubbten alles, was nicht nach sauberer Wanne aussah, einfach weg. 58000 Mark Schadenersatz, sagte das Gericht damals, 1973.

Ziemlich genau 50 Jahre später, Rensselaer Polytechnic Institute New York. In den Forschungsräumen piept ein Gefrierschrank. Der Alarmton nervt die Putzfrau, sie zieht den Stecker, um in Ruhe weiterzuwienern.

Was sie nicht weiß: In dem Gefrierschrank lagern ganz besondere Zellkulturen, das Ergebnis von 20 Jahren aufwendiger Forschung. Es ging um Stromerzeugung auf biologischer Basis.

Alles futsch. Ein Rückschlag für die Wissenschaft, sagt das Institut. Und verklagt die Reinigungsfirma nun auf eine Million Dollar Schadenersatz.

Die Putzfrau hatte es doch nur gut gemeint und dabei sogar noch ein bisschen Strom gespart.