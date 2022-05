Ostfriesen-Polizei lässt die Kuh fliegen

Vorsicht, Ostfriesen-Orkan! Vielmehr gibt es auch nicht, was hier wegfliegen könnte.

Endlose Weiten, überall Rindviecher... Normal ist in Ostfriesland eher nicht so viel los. Windig ist es auch meistens. Die weit verbreitete, zum Teil atemlose Aufregung in Bezug auf die aktuellen Sturmwarnungen ringt dem normalen Ostfriesen auch eher ein verständnisloses Schulterzucken ab. Hier, im platten Land, wo man morgens schon sieht, wer zum Mittagessen zu Besuch kommt, fliegt öfter mal die Kuh.