Ungeheuerliches geschah an exakt dieser Stelle in der gestrigen Druckausgabe der Volksstimme. Und unter der Rubrik „Aufgespießt“ unter volksstimme.de auch online. Ungeheuerlich war eher nicht die Geschichte von wildgewordenen Fischottern, die in Kalifornien Surfer attackieren, um ihnen das Surfbrett zu klauen. Ungeheuerlich hingegen war die biologische Zuordnung des Autors – der hatte die Otter leichtfüßig in die Gruppe der Nagetiere eingeordnet.

Der Autor ist vergangene Nacht gegen drei Uhr aufgewacht mit dem Gedanken Otter sind keine Nagetiere, keine Nagetiere, keinekeinekeine Nagetiere. Der Autor weiß es eigentlich auch besser. Wahrscheinlich hatte ihm, während er den Artikel schrieb, ein innerer Otter das Gedanken-Surfbrett geklaut und sich einen Spaß gemacht. Der Autor konstatiert: Dringend urlaubsreif.

Diese Entschuldigung an alle Volksstimme-Leser, an alle Nagetiere, an alle Otter – und an alle Marder, zu denen die Otter eigentlich gehören: Kommt nicht wieder vor. Und sollten Sie hier demnächst lesen, dass Pferde Wiederkäuer wären – ist wieder jemand urlaubsreif.