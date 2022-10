Peinlich, peinlicher, Bohlen

Als hätte es auch damals, 1984, nicht schon genug Elend auf der Welt gegeben – plötzlich tauchte das Grauen in Gestalt eines gewissen Dieter Bohlen auf. Es sollte die nächsten Jahrzehnte nicht wieder abgehen. Bis heute. Eine harte Prüfung für die Menschheit, die noch immer keine Ahnung hat, womit sie das verdient haben soll. Nach „You’re my heart, you’re my Soul“ sollte es noch schlimmer kommen: DSDS (Deutschland sucht den Superstar).