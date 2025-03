Einige von uns kennen diesen äußerst unschönen Moment, die anderen fürchten sich davor: Die seit Monaten mit Freude ersehnte Urlaubsreise endet schon bei der Kontrolle am Abflughafen.

Wir stellen, hektisch alle Taschen durchwühlend, fest (und dabei wird uns verdammt heiß und kalt und das alles zugleich): Reisepass vergessen – zu blöd. Das geht aber noch blöder. Die ziemlich gut besetzte Boeing 787 der United Airlines auf dem Flug von Los Angeles nach Shanghai. Eine halbe Stunde nach dem Start stellt der Pilot fest: Auweia – Pass vergessen. Bei Ankunft im Reich der Mitte drohen dem Pechvogel Festnahme und Abschiebung, seinem Arbeitgeber eine hohe Geldstrafe.

Pilot will weder in den Knast, noch seinen Job riskieren und kehrt um. Maschine landet in San Francisco, gerade mal 600 Kilometer vom Startflughafen entfernt. Hier schmoren die armen Passagiere sieben Stunden. Schließlich musste – die Arbeitszeitregelungen sehen es so vor – erst eine neue Crew organisiert werden, bis die Maschine erneut abheben konnte. Das Wichtigste: Der Ersatz-Pilot hatte, das wurde diesmal vor dem Abflug kontrolliert, seinen Pass dabei. Puh!