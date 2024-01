Warum ein Haus so etwas haben sollte.

Immo-Inserat in einem Schaukasten in Magdeburg

Die deutsche Sprache bringt mit Beständigkeit neue Wortschöpfungen hervor. Wie die jetzt folgende: Brandneu auf einem Immobilien-Angebot in Magdeburg wird eine Stadtvilla feilgeboten. Wichtigstes Verkaufsargument: Altbaucharme.

Wer bitte braucht denn in einem Haus Alt-Bauch-Arme? Und wie hat man sich die vorzustellen? Alt. Bauch. Arm. Klingt irgendwie wenig erstrebenswert. Warum die Immobilienfirma dennoch damit wirbt, bleibt wohl ihr Geheimnis. Vielleicht ein Insider-Synonym für „kostet wenig“. Hmm. Einiges dran zu machen an dem Haus, wie es scheint. In einem Stadtteil, dessen Beliebtheit noch Luft nach oben hat.

Ein glücklicher Erwerber, vielleicht ist es ja ein gewerblicher Baumentaster vom Alpenostrand wird demnächst vor Freude seine Altbaucharme in die Höhe reißen, in die Hände spucken und anpacken. Zuerst wird hoffentlich das marode Hoffensternchen ausgewechselt.