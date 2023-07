Mann will wissen, wer seinen Spiegel gerammt hat – und ist jetzt selbst wegen Fahrerflucht dran

Zu blöd, was dem Autofahrer im bayerischen Feuchtwangen da passiert ist. Er stellt eine böse Delle am Außenspiegel fest. Kommt es von einem hochgeschleuderten Stein oder ist vielleicht jemand drangefahren? Vermutlich, um etwas in der Hand zu haben, damit er den Schaden bei der Versicherung geltend machen kann, ging der Mann zur Polizei, um ein Protokoll erstellen zu lassen.

Die Beamten hatten irgendwie schon auf ihn gewartet. Und dem Autofahrer eröffnet, dass er an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war, ihn womöglich gar verursacht hatte. Tatsächlich hatte er Stunden vorher mit seinem VW, vielleicht unbemerkt, ein fahrendes Motorrad gestreift. Das geriet offenbar ins Trudeln, der Fahrer konnte einen Sturz nach 100 Metern nicht mehr verhindern. Da war der VW längst weg.

Der Motorradfahrer erlitt einen komplizierten Beinbruch, kam in die Klinik. Zum Glück besteht keine Lebensgefahr. Gegen den bis eben völlig ahnungslosen VW-Lenker wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Dabei wollte er doch nur seinen kaputten Spiegel melden.