Rekordmeister sucht Heimspielstätte

In der Not muss man zusammenhalten. Die Volleyballer vom VfB Friedrichshafen ist die Heimspielstätte abhanden gekommen.

Das ist schon ziemlich traurig. Da spielen die Volleyballer vom deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen in der allerersten Liga ihres Sportes mit, aber sie wissen mittlerweile nicht mehr wo. Also in welcher Halle. Denn ihre langjährige Heimspielstätte, die ZF Arena, ist dem Rost zum Opfer gefallen. Wegen Korrosion an den Stahlseilen der Dachkonstruktion wurde diese Halle bereits im September 2020 geschlossen – für immer.