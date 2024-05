Dies vorweg: Es gab keine Verletzten. Aber es war knapp.

Die bekannte Radrennfahrt „Rund um Köln“ am Wochenende: Etwa 200 Kilometer strampeln was das Zeug hält, jubelnde Zuschauer am Straßenrand. Das mit dem Straßenrand hatten jedoch nicht alle Anwesenden verinnerlicht.

Knapp die Hälfte der Distanz hatte die Spitzengruppe bereits hinter sich. Im Städtchen Wipperfürth rollerte plötzlich ein Hindernis über die Rennstrecke, ganz, ganz langsam. Eine Omi mit Rollator, die von der Radveranstaltung offenbar nichts wusste. Radprofi Ole Theiler konnte nicht mehr ausweichen, krachte in den Rollator und schleifte ihn mehrere Meter mit. Die ältere Dame war ebenso verdutzt und nun ohne ihre Gehhilfe. Mehr ist zum Glück nicht passiert.

Nun sind wir gespannt wie die Flitzebögen. Auf das Rückspiel – wenn ein verträumter Radfahrer ein rasantes Rollator-Rennen sprengt.