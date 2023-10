Rindvieh am Steuer

Rindvieh am Steuer – Jeder Autofahrer kennt welche. Eigentlich sind es, je nach Tagesform, fast alle, also natürlich alle anderen. Rentner Lee Meyer aus Nebraska muss sich solche Kommentare besonders oft anhören. Aber er nimmt es nicht persönlich. Vermutlich ist nämlich sein Beifahrer gemeint: Watussi-Rind Howdy Doody. 1,7o Meter hoch, 3 Meter lang, eine Tone schwer. Hörner mit der Spannweite eines Sportflugzeugs. Kein Wunder, dass die Polizei das nicht komisch findet und Strafzettel wegen ungesicherter Ladung, Sichtbehinderung etc. ausstellte.

Lee Meyer ist Rinderzüchter. Doody kam in Lees Leben, als dessen Kinder aus dem Haus waren. So fokussierte der Farmer seine väterliche Zuneigung auf das damals noch kleine Rind.

Heute fahren beide zusammen in einem extra umgebauten Polizeiwagen spazieren. Und schimpfen gemeinsam auf die Rindviecher, die so im Straßenverkehr unterwegs sind.