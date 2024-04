Pöbeln am Steuer – wir sind das Lamm unter den Bundesländern.

Es gibt auf dieser Welt wirklich verdammt viele Umfragen. Das renommierte Meinungsforschungsinstitut Yougov hat die Deutschen gerade zum Thema Fluchen befragt. Äußerst banale Erkenntnis: Am meisten gepöbelt wird im Auto. Gegen andere Verkehrsteilnehmer.

Sogar eine Hitliste der in diesem Zusammenhang häufigsten Schimpfwörter haben die Experten ermittelt. Die jetzt, zum Teufel nochmal, auch nicht überraschend daherkommt. Normalerweise werden Sie die folgenden Worte in dieser Kolumne nicht finden – hier müssen sie jedoch der Vollständigkeit halber zitiert werden: Platz eins ist mit also großem Abstand „Idiot“. Es folgen „Arschloch“, „Penner“, „Blödmann“, „Depp“.

Gut, da hat man schon weit Deftigeres gehört. Selten jedoch, auch das sagt die Untersuchung, auf den Straße von Sachsen-Anhalt. Hier wird nämlich im Bundesvergleich am wenigsten geflucht. Nehmt dies, Ihr jämmerlichen Loser aus dem Rest der Republik.